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    Söyledikleri tüm dünyada şok etkisi yaratıyor

    Greta Thunberg'in hayat hikayesi şaşırtıyor

    BBC Türkçe - Fotoğraflar: AP/AFP/Reuters/ABACAPRESS
    25.09.2019 - 13:27 | Son Güncelleme:
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    Söyledikleri tüm dünyada şok etkisi yaratıyorNext

    İsveçli küçük bir kız, Greta Thunberg'in iklim değişikliği karşısında acilen adım atılması talebiyle başlattığı kampanyanın yarattığı farkındalıkla bugün dünya çapında onlarca ülkeden milyonlarca insan protesto gösterilerine katılıyor, siyasi liderleri zorluyor.

    Etiketler: bm , İklim değişikliği , Trump

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