‘Greta etkileyici, genç olsaydım ben de katılırdım’

Büdenbender, “Hangi konuya ağırlık vereceksiniz?” sorusunu ise şöyle cevaplandırdı: “Benim hedefim, tüm çocukları birlikte kucaklamak. Ailelerin ve çocukların meslek seçimine ve farklı bir eğitime ön yargısız yaklaşmasını sağlamak. Bunun yanında biz kadınların, siyasette, ekonomide, dijitalleşmede nerede oldukları konusuna dikkati çekmek istiyorum. Ben, insanları bir araya getirmeyi seviyorum ve bundan büyük bir haz alıyorum. Son Pisa araştırma sonuçları, Almanya’da eğitim şansının sosyal kökenle bağlantılı olduğunu gösterdi. Bunu ortadan kaldırmalıyız. Aileleri, çocuklarının yetenekli olduğuna inandırmak için teşvik etmeliyiz. Eğitim düzeyi düşük olan aileleri, çocuklarını, kendi yolunu bulması için desteklemeli ve cesaretlendirmeliyiz. Kreşler çocuk eğitiminde en önemli temel taşlar. Çocuklar birbiriyle ilişkiyi, uzlaşmayı buralarda öğreniyor.”