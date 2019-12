‘Greta etkileyici, genç olsaydım ben de katılırdım’

İklimin korunması için öğrencilerin her cuma düzenlediği ‘Fridays for Future’ (Gelecek için her cuma) gösterilerini nasıl bulduğu sorulan Büdenbender, “Gençlerin kendi davaları için seferber olmasını çok iyi buluyorum. Bu başka konular için de geçerli” dedi.