‘Greta etkileyici, genç olsaydım ben de katılırdım’
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in eşi Elke Büdenbender, dpa’ya özel açıklamalarda bulundu. Hedeflerinden özel yaşamına, iklim korumadan çocukların eğitimine her konuda samimi cevaplar veren Büdenbender, Greta Thunberg’i etkileyici bulduğunu söyledi. Büdenbender, “Özel seyahatlerimde genellikle treni tercih ederim. Biraz uzun sürüyor, o kadar” dedi.
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Mesleği İdari Mahkeme yargıçlığı olan Büdenbender, eşinin cumhurbaşkanı olması nedeniyle 2022’ye kadar ücretsiz izne çıktığını ve Bellevue’ye taşındığını söyledi. Steinmeier’in 2022’de görev süresi dolduktan sonra bir 5 yıl daha Bellevue’de kalmak isteyip istemeyeceği sorusunu henüz erken olarak değerlendiren Büdenbender, “Ben yargıçlığı çok seviyorum ve mesleğimi özlüyorum. Çok severek yargıçlık yaptım” dedi.
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First Lady, “Sarayda iki yıl nasıl geçti?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İyi, gerçekten iyi gidiyor. Ben gelecekte de böyle iyi gideceğini düşünüyorum. İnanılmaz heyecanlı bir hayat tecrübesi benim için. Zenginleştirici bir görev. Ben böyle bir özelliğe sahip hayat tecrübesi yaşama şansımı hiç düşünmemiştim. Bunu özel bir ayrıcalık olarak görüyorum.”
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Büdenbender, “Hangi konuya ağırlık vereceksiniz?” sorusunu ise şöyle cevaplandırdı: “Benim hedefim, tüm çocukları birlikte kucaklamak. Ailelerin ve çocukların meslek seçimine ve farklı bir eğitime ön yargısız yaklaşmasını sağlamak. Bunun yanında biz kadınların, siyasette, ekonomide, dijitalleşmede nerede oldukları konusuna dikkati çekmek istiyorum. Ben, insanları bir araya getirmeyi seviyorum ve bundan büyük bir haz alıyorum. Son Pisa araştırma sonuçları, Almanya’da eğitim şansının sosyal kökenle bağlantılı olduğunu gösterdi. Bunu ortadan kaldırmalıyız. Aileleri, çocuklarının yetenekli olduğuna inandırmak için teşvik etmeliyiz. Eğitim düzeyi düşük olan aileleri, çocuklarını, kendi yolunu bulması için desteklemeli ve cesaretlendirmeliyiz. Kreşler çocuk eğitiminde en önemli temel taşlar. Çocuklar birbiriyle ilişkiyi, uzlaşmayı buralarda öğreniyor.”
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Uçak seyahatlerinin iklime zararı hatırlatılan First Lady, ailesiyle birlikte özel seyahatlerinde genellikle treni tercih ettiğini, bu seyahatlerde okuma fırsatı bulduğunu söyledi. Büdenbender, “Avrupa içinde trenle çok iyi seyahat etme imkânı var. Ben ilkbaharda Paris için gidiş-dönüş tren bileti ayırttım. Birinci mevkide 110 Euro. Öyle sanıldığı gibi pahalı değil. Biraz uzun sürüyor, o kadar” dedi.
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İklimin korunması için öğrencilerin her cuma düzenlediği ‘Fridays for Future’ (Gelecek için her cuma) gösterilerini nasıl bulduğu sorulan Büdenbender, “Gençlerin kendi davaları için seferber olmasını çok iyi buluyorum. Bu başka konular için de geçerli” dedi.
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Büdenbender, “Genç olsaydınız bu gösterilere katılır mıydınız?” sorusuna, “Sanıyorum. Ben gençliğimde çok sık gösterilere katıldım” cevabını verdi. Elke Büdenbender, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’i de etkileyici bulduğunu söyledi. İklimin korunması amacıyla kendisinin plastikten uzak durduğunu ve çöpleri hep ayırdığını belirtti.
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Elke Büdenbender, 57 yaşında. Almanya’nın Siegen kentinde doğdu. Ortaokulu bitirdikten sonra sanayi işletmeciliği mesleği öğrendi. Daha sonra liseyi bitirip Giesen Üniversitesi’nde hukuk okudu. Orada, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile tanıştı ve 1995’te evlendi. Çiftin bir kızı var.