Grammy öncesi son parti

Önceki gün New York’ta düzenlenen gecede Jennifer Hudson, Logic, Khaled, Alicia Keys, Louis Fonsi, Gladys Knight gibi birçok ünlü isim, şarkı söyledi. Grammy’de 8 dalda aday olan Jay-Z de partiye katıldı. Törenin en güçlü adaylarından biri olan müzisyene gecede de “endüstri ikonu” ödülü verildi. Öte yandan Kendrick Lamar da Grammy’de 7 daldaki adaylığıyla Jay-Z’den sonra gelen müzisyen oldu.
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