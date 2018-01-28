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Grammy öncesi son parti

60. Grammy Ödül Töreni öncesinde düzenlenen son organizasyon, Clive Davis onuruna verilen parti oldu.

Hürriyet Haber
28.01.2018 - 15:43 | Son Güncelleme:
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Grammy öncesi son partiNext

Önceki gün New York’ta düzenlenen gecede Jennifer Hudson, Logic, Khaled, Alicia Keys, Louis Fonsi, Gladys Knight gibi birçok ünlü isim, şarkı söyledi. Grammy’de 8 dalda aday olan Jay-Z de partiye katıldı. Törenin en güçlü adaylarından biri olan müzisyene gecede de “endüstri ikonu” ödülü verildi. Öte yandan Kendrick Lamar da Grammy’de 7 daldaki adaylığıyla Jay-Z’den sonra gelen müzisyen oldu.

Etiketler: grammy ödül töreni , grammy ödülleri

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