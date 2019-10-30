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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
30 Ekim 2019 - 10:22,

Gözü başkanlık koltuğunda

ABD'nin 'first lady'sini bile gölgede bırakan Ivanka Trump ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, 38 yaşındaki üç çocuk annesi Trump'ın gözü, babasının koltuğunda.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS 

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1

Babası Donald Trump ABD Başkanı seçildikten sonra kendine ait iş yerinden ayrılıp kocası Jared Kushner ile birlikte danışman olarak Beyaz Saray'da görev yapmaya başlayan Trump'ın beden dilinin de bu planını ele verdiği öne sürüldü.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS 

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Gazeteci Michael Wolff, Fire and Fury: Inside the Trump White House adlı kitabında, Ivanka Trump'ın ABD'nin ilk kadın başkanı olma hayalleri kurduğunu ileri sürdü. Wolff, Ivanka Trump'ın göreve geldiğinden bu yana değişen beden dilinin de bu amacını gözler önüne serdiğini yazdı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS 

3

Wolff'a göre Ivanka Trump, artık konuşma yaparken eskisinden çok daha rahat davranıyor. Jestleri ve mimikleri, konuşurken insanlarla göz teması kurması, konuşmaları sırasında mizaha yer vermesi de bu rahatlığının göstergesi.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS 

4

Michael Wollf, Ivanka Trump'ın büyük olasılıkla babasından da bu konuda öğütler aldığını belirterek, bu ipuçlarını da ilerisi için değerlendirmeyi planladığını öne sürdü.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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Kitaba göre eski bir model olan sonra da iş dünyasına adım atan Ivanka Trump, giyimi ve kuşamıyla, attığı her adımla gelecekte politika konusunda adını duyurmaya kararlı olduğunu gözler önüne seriyor.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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2009 yılında iş adamı Jared Kushner ile evlenen Ivanka Trump, üç çocuk annesi.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS

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