Gözlerini bile ameliyat ettirdi

30 yaşındaki Ophelifa Vanity, bir Barbie bebek gibi görünmeye kelimenin tam anlamıyla hayatını adadı. Genç kadın bu uğurda şu ara kadar 35 bin doların üstünde para harcadı. Yarı Çinli olan Ophelia Vanity, son olarak göz kapaklarını daha Batılı bir görünüme kavuşturmak için bıçak altına yattı.
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