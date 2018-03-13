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Gözlerini bile ameliyat ettirdi

Batılı gibi görünmek isteyen Çinli kadın bıçak altına yatıp gözlerinin şeklini değiştirdi.

Hürriyet Haber
13.03.2018 - 13:43 | Son Güncelleme:
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Gözlerini bile ameliyat ettirdiNext

30 yaşındaki Ophelifa Vanity, bir Barbie bebek gibi görünmeye kelimenin tam anlamıyla hayatını adadı. Genç kadın bu uğurda şu ara kadar 35 bin doların üstünde para harcadı. Yarı Çinli olan Ophelia Vanity, son olarak göz kapaklarını daha Batılı bir görünüme kavuşturmak için bıçak altına yattı.

Fotoğraflar: Barcroft Media, Instagram 

Etiketler: ophelia vanity , barbie , estetik

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