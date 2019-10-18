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Gözlerindeki sır çözülemiyor

Gün geçmiyor ki Instagram'da bir kullanıcı diğerlerinin önüne geçmesin. En çok da farklı fiziksel özelliklere sahip olan kullanıcılar kısa sürede milyonlarca takipçinin dikkatini çekiyor. İşte bunlardan biri de Ukraynalı Maria Oz.

INSTAGRAM

Hürriyet Haber
18.10.2019 - 14:23 |Son Güncelleme:
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Gözlerindeki sır çözülemiyorNext

Onun bu kadar ünlü olmasının nedeni ise normalden çok büyük olan gözleri. Birçok takipçisine göre Maria Oz "dünyanın en büyük gözlü kızı."

INSTAGRAM

Etiketler: instagram , sosyal medya
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