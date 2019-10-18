Gözlerindeki sır çözülemiyor

Gün geçmiyor ki Instagram'da bir kullanıcı diğerlerinin önüne geçmesin. En çok da farklı fiziksel özelliklere sahip olan kullanıcılar kısa sürede milyonlarca takipçinin dikkatini çekiyor. İşte bunlardan biri de Ukraynalı Maria Oz.
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