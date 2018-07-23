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 Gözler tamamen açÄ±k!

ÃœnlÃ¼ oyuncunun genÃ§ sevgilisi, Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken bile etrafta olup bitenleri kaÃ§Ä±rmadÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
23.07.2018 - 14:08 | Son GÃ¼ncelleme:
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GÃ¶zler tamamen aÃ§Ä±kNext

Â Oyuncu Robin Wright, genÃ§ sevgilisi Clement Giraudet ile birlikte Ä°talya'nÄ±n romantik Capri adasÄ±nda tatile Ã§Ä±ktÄ±. 51 yaÅŸÄ±ndaki Wright ile kendisinden daha genÃ§ modacÄ± sevgilisi Giraudet, bir yandan denizin ve gÃ¼neÅŸin keyfini Ã§Ä±karÄ±rken bir yandan da romantik anlar yaÅŸadÄ±. Wright'in genÃ§ sevgilisinin, fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n Ã§ekildiÄŸini fark ettiÄŸi ve bundan Ã§ok hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken bile gÃ¶zlerini aÃ§Ä±k tutup etrafÄ± incelediÄŸi gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.

FotoÄŸraflar: Backgrid UKÂ

Etiketler: robin wright , clement giraudet , Sean Connery

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