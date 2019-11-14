Gözler Dilan Çiçek Deniz'de

Milli Piyango İdaresi'nin beş şans oyunundan biri olan Sayısal Loto'nun sonuçları için araştırmalar 13 Kasım akşamından bu yana devam ediyor. Sayısal Loto biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak eden şans oyunu tutkunları, MPİ'nin resmi sayfasını ziyaret ediyor. Peki, bu haftanın şanslı numaraları hangileri oldu? İşte, 13 Kasım Sayısal Loto sonuçları...
İflas eden ya da işyerini kapatan esnaflar için işsizlik sigortası 2020 yılında başlıyor. Bu kapsamda Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak ve tüm Bağ-Kur’lular, kendi adına çalışanlar, şirket ortakları her ay prim ödeyerek, yılbaşından itibaren zorunlu olarak sigortalanacak. Ödenecek prim tutarı yeni yılda belirlenecek asgari ücretle birlikte netleşecek. Gerekli şartları yerine getirenler 2023 yılından itibaren Sandıktan maaş almaya başlayacak. İşte milyonlarca esnafı ilgilendiren Esnaf Ahilik Sandığı ile ilgili tüm merak edilenler.