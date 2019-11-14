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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
14 Kasım 2019 - 08:00,

Gözler Dilan Çiçek Deniz'de

Dilan Çiçek Deniz önceki akşam Ulus 29’daydı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Dilan Çiçek Deniz önceki akşam Ulus 29’daydı.

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Genç oyuncu, Flormar tarafından düzenlenen, Hazar Ergüçlü’nün ev sahipliği yaptığı geceye giyim stiliyle damga vurdu.

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Göğüs dekolteli bir kıyafet tercih eden Dilan Çiçek Deniz bütün dikkatleri üzerine çekti.

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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