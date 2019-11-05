Göz akına dövme yaptıran genç kız geçici körlük yaşadı

UŞAK'ta, Y.K. (60), otomobilde birlikte gördüğü kadın arkadaşı Aysun Yeşil'i (55) bıçaklayarak öldürdü, yanındaki N.H.'yi (56) de aynı bıçakla yaralayıp kaçtı. Y.K, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Facebook, şirketin kurumsal kimliği ve uygulamaları arasında görsel ayrım oluşturma amacıyla yeni logo kullanacağını duyurdu. Facebook'tan yapılan açıklamada, 15 yıl önce tek bir uygulama olarak yayın hayatına başlayan platformun, bugün insanlar arasında iletişim sağlamak, iş geliştirmek gibi çeşitli amaçlar için ürün paketi sunduğu bildirildi.