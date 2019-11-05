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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraflar: Instagram
05 Kasım 2019 - 16:49,

Göz akına dövme yaptıran genç kız geçici körlük yaşadı

Avustralya'da gözüne dövme yaptıran genç kız, geçici körlük yaşadı.

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Ülke basınında yer alan habere göre, 24 yaşındaki Amber Luke, göz akına dövme yaptırdıktan sonra üç hafta boyunca görme yetisini kaybetti.

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Vücudunun her yeri dövmelerle kaplı olan Luke, göz akının mavi olması için yaptırdığı 40 dakikalık işlemden sonra göremediğini fark etti.

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Luke, "Göze yapılan işlem doğru yapılmadığı için körlük yaşadım. Üç hafta boyunca göremedim. Gerçekten çok korkunçtu." ifadesini kullandı.

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Luke, artık göze dövme gibi işlemlerden uzak duracağını belirtti.

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Genç kız ayrıca, "25. doğum gününe kadar baştan ayak ucuna kadar her yerine dövme yaptırmayı planladığını" söyledi.

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Luke'un vücudundaki 200 kadar dövmenin yanı sıra çatal dil ve "elf" kulağına sahip olmak için 37 bin Avustralya doları (yaklaşık 150 bin TL) harcadığı belirtildi.

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