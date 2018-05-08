Gövde gösterisi yaptılar

Yılın en önemli moda etkinliği olarak bilinen Met Gala, ABD’nin New York şehrinde düzenlendi. Her yıl Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen etkinliğin bu yılki teması “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlendi. ABD Vogue’un Şef Editörü Anna Vintour tarafından yönetilen etkinliği bu yıl Donatella Versace, Amal Clooney ve Rihanna sundu.
Yılın en önemli moda etkinliği olarak bilinen Met Gala, ABD’nin New York şehrinde düzenlendi. Her yıl Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen etkinliğin bu yılki teması “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlendi. ABD Vogue’un Şef Editörü Anna Vintour tarafından yönetilen etkinliği bu yıl Donatella Versace, Amal Clooney ve Rihanna sundu.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.