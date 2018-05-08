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Gövde gösterisi yaptılar

Yılın en önemli moda etkinliği olarak bilinen Met Gala, ABD’nin New York şehrinde düzenlendi. Her yıl Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen etkinliğin bu yılki teması “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlendi. ABD Vogue’un Şef Editörü Anna Vintour tarafından yönetilen etkinliği bu yıl Donatella Versace, Amal Clooney ve Rihanna sundu.

Hürriyet Haber
08.05.2018 - 10:07 | Son Güncelleme:
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Gövde gösterisi yaptılarNext

Yılın en önemli moda etkinliği olarak bilinen Met Gala, ABD’nin New York şehrinde düzenlendi. Her yıl Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen etkinliğin bu yılki teması “Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination” (Cennetlik Bedenler: Moda ve Katolik Hayal Gücü) olarak belirlendi. ABD Vogue’un Şef Editörü Anna Vintour tarafından yönetilen etkinliği bu yıl Donatella Versace, Amal Clooney ve Rihanna sundu.

Etiketler: Met Gala en kötüler , MET Gala gecesinin en kötü giyinen ünlüleri

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