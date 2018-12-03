Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Gösterime ünlü akını

Gösterime ünlü akını

Başrollerini Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu’nun paylaştığı “Don Kişot’um Ben”in prömiyeri Kadıköy’deki Baba Sahne’de yapıldı.

Hürriyet Haber
03.12.2018 - 09:46 | Son Güncelleme:
1 / 6
Gösterime ünlü akınıNext

Başrollerini Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu’nun paylaştığı “Don Kişot’um Ben”in prömiyeri önceki akşam Baba Sahne’de gerçekleşti.Geceye Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Türkan Derya, Mustafa Alabora, Şevket Çoruh, Çağlar Çorumlu gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Cervantes’in ölümsüz eseri “Don Kişot”tan Irmak Bahçeci’nin dilimize çevirdiği “Don Kişot’um Ben”in yönetmenliğini Emrah Eren üstleniyor.

Etiketler: Çağlar Çorumlu , Yılmaz Özkan Uğur , Defne Samyeli

En Yeni Kelebek Galeriler

Alişan'dan Buse Varol'a: Tapılacak kadınsın

Alişan'dan Buse Varol'a: Tapılacak kadınsın

Keyifli başlayan gezinti kötü bitti! Buse Terim'in vale isyanı

Keyifli başlayan gezinti kötü bitti! Buse Terim'in vale isyanı

'Siz nereden çıktınız?'

'Siz nereden çıktınız?'

'Çekmeyin ya!'

'Çekmeyin ya!'

Charlie’nin Melekleri Mısır Çarşısı’nda

Charlie’nin Melekleri Mısır Çarşısı’nda

Demet Akalın Okan Kurt barışı dostlarıyla kutladı

Demet Akalın Okan Kurt barışı dostlarıyla kutladı

Dünyanın en güzel annesi!

Dünyanın en güzel annesi!

Aile bir arada

Aile bir arada

Özcan Deniz'in Fahriye Evcen paylaşımı olay olmuştu! Açıklama geldi

Özcan Deniz'in Fahriye Evcen paylaşımı olay olmuştu! Açıklama geldi

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2018
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.