Gösterime ünlü akını

Başrollerini Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu’nun paylaştığı “Don Kişot’um Ben”in prömiyeri önceki akşam Baba Sahne’de gerçekleşti.Geceye Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Türkan Derya, Mustafa Alabora, Şevket Çoruh, Çağlar Çorumlu gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Cervantes’in ölümsüz eseri “Don Kişot”tan Irmak Bahçeci’nin dilimize çevirdiği “Don Kişot’um Ben”in yönetmenliğini Emrah Eren üstleniyor.
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