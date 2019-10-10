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    Gösteriler yüzünden başkenti taşıdılar

    EKVADOR’da hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı çıkan yerli halk ve işçilerin şiddetli gösterileri durulmuyor. Yüzlerce kişinin gözaltına alındığı ülkede devlet dairelerinin bulunduğu bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması ilan edildi. Devlet Başkanı Lenin Moreno, hükümetin merkezini başkent Quito’dan ülkenin güneybatısındaki liman kenti Guayaquil’e taşıma kararı aldı.

    Fotoğraflar: AP/Reuters
    10.10.2019 - 08:17 | Son Güncelleme:
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    Etiketler: protesto

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