Görünüşte çok güzel ama...

Böyle baktığınızda, ilk anda kusursuz gibi görünüyor değil mi bu ünlü? Ama gerçek pek de öyle değil. Hem dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen bu ünlünün hem de dış görünüşleriyle herkesi özendiren diğerlerinin büyük ya da küçük bedensel kusurları var.
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