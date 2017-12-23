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Görünüşte çok güzel ama...

Böyle baktığınızda, ilk anda kusursuz gibi görünüyor değil mi bu ünlü? Ama gerçek pek de öyle değil. Hem dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak kabul edilen bu ünlünün hem de dış görünüşleriyle herkesi özendiren diğerlerinin büyük ya da küçük bedensel kusurları var.

Hürriyet Haber
23.12.2017 - 12:47 | Son Güncelleme:
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Görünüşte çok güzel ama...Next

Onların da kendilerine göre büyük ya da küçük kusurları var. Hele aralarında bazıları var ki ne tür fiziksel deformasyonlara sahip olduklarını okuduğunuzda dudaklarınız uçuklayacak.

Fotoğraflar: Pacific Coast, Backgrid UK, Backgrid USA

Etiketler: ünlülerin fiziksel kusurları , ünlülerin kusurları , ünlülerin de kusurları olur

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