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Görüntüsü korkunç olabilir ama porsiyonu 100 euro'dan satılıyor

Dünyanın çeşitli yerlerinde tüketilen, garip hatta korkunç görünümlü yiyecekler...

Fotoğraflar: Alamy
15.03.2018 - 09:41 | Son Güncelleme:
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Görüntüsü korkunç olabilir ama porsiyonu 100 eurodan satılıyorNext

Yediklerinizin tadı kadar görüntüsüne de önem verenlerdenseniz, şunu bilmeniz gerek: Bazen sırf gözünüze hoş gelmediği için muhteşem lezzetleri kaçırıyor olabilirsiniz. Sonuçta tavukgöğsü tatlısının içinde gerçekten tavuk eti olması da Türkiye'ye gelen yabancılara tuhaf hatta kabul edilemez geliyor, örneğin...

Etiketler: dünya mutfağı , garip yiyecekler , geoduck , piure

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