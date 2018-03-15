Görüntüsü korkunç olabilir ama porsiyonu 100 euro'dan satılıyor

Yediklerinizin tadı kadar görüntüsüne de önem verenlerdenseniz, şunu bilmeniz gerek: Bazen sırf gözünüze hoş gelmediği için muhteşem lezzetleri kaçırıyor olabilirsiniz. Sonuçta tavukgöğsü tatlısının içinde gerçekten tavuk eti olması da Türkiye'ye gelen yabancılara tuhaf hatta kabul edilemez geliyor, örneğin...
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