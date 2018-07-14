Görüntüleri ortaya çıktı! Trump Kraliçe'yi öfkelendirdi...

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretinde Kraliçe Elizabeth'in Trump'a 'öfkelendiği' görüntüler ortaya çıktı. Trump'ın kendisini bir süre ayakta bekletmesine sinirlenen Elizabeth'in defalarca saatine baktığı görülüyor.
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