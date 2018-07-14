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    Haberler >Dünya>Görüntüleri ortaya çıktı! Trump Kraliçe'yi öfkelendirdi...

    Görüntüleri ortaya çıktı! Trump Kraliçe'yi öfkelendirdi...

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    Hürriyet Haber
    14.07.2018 - 12:31 | Son Güncelleme:
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    Görüntüleri ortaya çıktı Trump Kraliçeyi öfkelendirdi...Next

    ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretinde Kraliçe Elizabeth'in Trump'a 'öfkelendiği' görüntüler ortaya çıktı. Trump'ın kendisini bir süre ayakta bekletmesine sinirlenen Elizabeth'in defalarca saatine baktığı görülüyor.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber , son haber

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    Centilmen Cem

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