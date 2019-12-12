Görenleri hayran bırakan görüntü

Sesleri ve yaptıkları hareketlerle adeta mutluluk saçan kuşlar gökyüzünde dans edercesine uçtu. Her yıl yalnızca birkaç gün için yaşanan bu nadir olaya tanıklık etmek isteyen Samsunlular ise bir an için bile gökyüzüne bakmaktan gözlerini alamadı. Bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları cep telefonları ile anı kaydetti.