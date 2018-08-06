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    Görenleri büyülüyor... Yüzer adalarla hava tahmini yapıyorlar

    Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Koçdüzü Yaylası'nda bulunan Adalı Göl'deki yüzer adalar büyük ilgi görüyor. Kara ve göl tabanı ile bağlantıları olmadığı için rüzgarla birlikte hareket eden adacıklar, yaylacılar tarafından hava tahmininde kullanılıyor. Yaylacılara göre, adacıkların rüzgarla güney yönüne hareketi, havanın bozacağına ve sis geleceğine, kuzey yönüne hareketi ise havanın açacağına işaret ediyor.

    DHA
    06.08.2018 - 20:51 | Son Güncelleme:
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    Görenleri büyülüyor... Yüzer adalarla hava tahmini yapıyorlarNext

    Çamlıhemşin ilçesine 40 kilometre uzaklıkta, doğal güzellikleri ile büyüleyen Koçdüzü Yaylası'ndaki Adalı Göl'de toprak parçalarının kopmasıyla oluşan 3 yüzer adacık ilgi görüyor. 10 ile 40 metrekarelik adacıklar, kara ve göl tabanı ile bağlantıları olmadığı için rüzgarla birlikte hareket ediyor.

    Etiketler: hava tahmini , son dakika
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