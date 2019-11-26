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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram
26 Kasım 2019 - 02:06,

Görenler şaşkına dönüyor... Cüce köpek

Parazit kaptıktan sonra Pituitary Dwarfism (Pitüiter Cücelik) teşhisi konan Alman çoban köpeği cinsi Ranger görenleri şaşırtıyor.

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Alman çoban köpeği Ranger iki yaşında... Fakat onu görenler ilk bakışta bunu söyleyemiyor.

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Çünkü bu tatlı köpek nadir görülen bir durumla karşı karşıya.

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Yaşadığı sorun onu yaşıtlarından daha küçük gösteriyor.

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Arizona'da yaşayan Ranger'a Giardia denen bir paraziti kaptıktan sonra Pituitary Dwarfism (Pitüiter Cücelik) teşhisi kondu.

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ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Ranger'a Giardia denen bir paraziti kaptıktan sonra Pituitary Dwarfism (Pitüiter Cücelik) teşhisi kondu.

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Parazitin geçmesi sonrasında sahipleri köpeğin yaşıtı olan diğer köpeklerle aynı şekilde büyümediğini fark etti.

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Ranger'ı veterinere götüren sahipleri duydukları karşısında şaşkına döndü.

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Köpeklerine 'gençlik hastalığı' teşhisi konmuştu.

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Ranger'in durumu onu sevimli gösteriyordu fakat zavallı köpek bir yandan da postunun ve cildinin dökülmesi dahil birçok sağlık sorunuyla baş etti.

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Buna rağmen, küçük köpek hiçbir şeyin kendisini geride tutmasına izin vermedi.

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Ranger şimdi mutlu ve sağlıklı.

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Instagram hesabında da 90 bine yakın takipçisi var.

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İşte Ranger'ın Instagram hesabında paylaşılan fotoğrafları...

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Görenler şaşkına dönüyor... Cüce köpek

Parazit kaptıktan sonra Pituitary Dwarfism (Pitüiter Cücelik) teşhisi konan Alman çoban köpeği cinsi Ranger görenleri şaşırtıyor.

Hurriyet.com.tr / Dış Haberler - Fotoğraflar: Instagram /