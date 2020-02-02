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Müge YARIMBATMAN - Kubilay ÖZEV - Serdar ALTINTEPE / DHA
Haber Giriş: 02 Şubat 2020 - 12:09, /

Görenler şaşkına dönüyor; altı tarih üstü otel

Fatih'te tarihi sur kalıntılarının ve tarihi çeşmenin üzerindeki 5 katlı otel görenleri şaşkına çeviriyor. Tarihi surun Cankurtaran Mahallesi'ndeki uzantısı ve sura bağlı tarihi çeşmenin üstünde otel bulunuyor. Surun ve çeşmenin üzerinde yıllardır 5 katlı otel var. Üzerinde ciddi tahribatların göze çarptığı surun taşlarının arası açılmış ve çeşmenin de musluğu çıkartılıp bazı bölümleri tahrip edilmiş durumda.

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