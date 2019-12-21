Görenler şaşkına döndü! 120 kilo ağırlığında, 3,50 metre uzunluğunda...

Küçük, satışa çıkardığı köpek balığı için çok büyük bir kar gözetmediğini belirterek, "Camgöz cinsi köpek balığı Şarköy açıklarında yakalandı. 120 kilo ağırlığında ve yaklaşık 3,50 metre uzunluğunda. Ben her yıl köpek balığı yakalandıkça Lüleburgaz insanının görmesi için getirmeye çalışıyorum" dedi.