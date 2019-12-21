Görenler şaşkına döndü! 120 kilo ağırlığında, 3,50 metre uzunluğunda...
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde balıkçılık yapan Sami Küçük, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında yakalanan yaklaşık 120 kilo ağırlığındaki camgöz cinsi köpek balığını tezgahında sergiliyor.
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Şarköy açıklarında balıkçıların ağlarına yakalanan yaklaşık 3.50 metre uzunluğunda olan 120 kiloluk camgöz cinsi köpek balığını Sami Küçük, Lüleburgazda sergilemeye başladı.
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45 yıldır balıkçılık yapan Sami Küçükün sergilediği balık vatandaşların ilgisini çekerken, bol bol fotoğrafları çekildi.
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Küçük, satışa çıkardığı köpek balığı için çok büyük bir kar gözetmediğini belirterek, "Camgöz cinsi köpek balığı Şarköy açıklarında yakalandı. 120 kilo ağırlığında ve yaklaşık 3,50 metre uzunluğunda. Ben her yıl köpek balığı yakalandıkça Lüleburgaz insanının görmesi için getirmeye çalışıyorum" dedi.