Görenler gözlerine inanamadı

Filmin dünya galası California'da yapıldı. Galada Jolie'nin altı çocuğundan beş tanesi Pax Thien, Shiloh, Zahara, Vivienne Marcheline ve Knox Leon anneleriyle birlikte kırmızı halıya çıktı. En büyük kardeşleri Maddox ise üniversite eğitimi için Güney Kore'de olduğundan galaya katılamadı.
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