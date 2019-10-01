Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>Görenler gözlerine inanamadı

Görenler gözlerine inanamadı

Angelina Jolie, başrollerinden birini üstlendiği Maleficent: Mistress Of Evil (Malefiz: Kötülüğün Gücü) adlı filmin galasına çocuklarıyla birlikte katıldı.

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

Hürriyet Haber
01.10.2019 - 10:23 | Son Güncelleme:
1 / 20
Görenler gözlerine inanamadıNext

Filmin dünya galası California'da yapıldı. Galada Jolie'nin altı çocuğundan beş tanesi Pax Thien, Shiloh, Zahara, Vivienne Marcheline ve Knox Leon anneleriyle birlikte kırmızı halıya çıktı. En büyük kardeşleri Maddox ise üniversite eğitimi için Güney Kore'de olduğundan galaya katılamadı.

BACKGRID USA, AFP, AP, REUTERS

Etiketler: jon voight

En Yeni Kelebek Galeriler

Fulya ile Küntay balayı için Milano'ya gidiyor!

Fulya ile Küntay balayı için Milano'ya gidiyor!

Görenler gözlerine inanamadı

Görenler gözlerine inanamadı

Ünlü çiftin düğün gecesi böyle bitti

Ünlü çiftin düğün gecesi böyle bitti

Yaşar İpek kimdir, neden hapse giriyor?

Yaşar İpek kimdir, neden hapse giriyor?

Demet Şener'den yeni paylaşım: Aşklarım!

Demet Şener'den yeni paylaşım: Aşklarım!

Yalnızlık kısa sürdü! Terasta aşk...

Yalnızlık kısa sürdü! Terasta aşk...

Mücevher mağazasında görüntülenince paniklediler

Mücevher mağazasında görüntülenince paniklediler

Emina Jahovic ve Sadettin Saran ilk kez el ele

Emina Jahovic ve Sadettin Saran ilk kez el ele

“Annem”e ağladı

“Annem”e ağladı

Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.