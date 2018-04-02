Haberler >Dünya>Görenler gerçek olduğuna inanmıyor... O aslında bir nine!
Görenler gerçek olduğuna inanmıyor... O aslında bir nine!
Zaklina Berrido Pisano isimli, 47 yaşında sosyal medya fenomeni dünyanın en çekici büyükannesi seçildi. Evet yanlış duymadınız, büyükanne... Çünkü gördüğünüz bu kadının tam 2 torunu var. Onu görenler ise bu bilgiyi duyunca hayretlere düşüyor.
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