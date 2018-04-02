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    Haberler >Dünya>Görenler gerçek olduğuna inanmıyor... O aslında bir nine!

    Görenler gerçek olduğuna inanmıyor... O aslında bir nine!

    Zaklina Berrido Pisano isimli, 47 yaşında sosyal medya fenomeni dünyanın en çekici büyükannesi seçildi. Evet yanlış duymadınız, büyükanne... Çünkü gördüğünüz bu kadının tam 2 torunu var. Onu görenler ise bu bilgiyi duyunca hayretlere düşüyor.

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 08:11 | Son Güncelleme:
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    Görenler gerçek olduğuna inanmıyor... O aslında bir nineNext

    Zaklina Berrido Pisano isimli, 47 yaşında sosyal medya fenomeni dünyanın en çekici büyükannesi seçildi. Evet yanlış duymadınız, büyükanne...

    Etiketler: YAŞ

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