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Gördüğünüz yerde polisi arayın... Türkiye'nin kayıp çocukları
Türkiye, kayıp çocukları için geçtiğimiz ay günlerce bekledi; dua etti. Üst üste acı haberlerle sarsıldı... Dün ajanslara düşen bir haberde ise mucize bir kavuşma hikayesini okudu. 2,5 yaşında bebekken kaçırılan Gürsel Selam, 21 yıl sonra Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) sayesinde tesadüfen gerçek ailesini buldu. Peki Türkiye'nin kayıp çocukları kimler? Kaç yaşındalar? Ne zaman ve nerede kayboldular? Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde sadece fotoğrafı olan kayıp çocuklar yer alıyor. Siz de kayıp çocuklar arasında tanıdığınızı düşündüğünüz birini görürseniz lütfen polisle irtibat kurun... İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre derlediğimiz "Türkiye'nin kayıp çocukları"
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