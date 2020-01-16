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Teknoloji
hurriyet.com.tr / Fotoğraf: NASA-Google
Haber Giriş: 16 Ocak 2020 - 01:34, /

Google'ın yayınladığı şaşkınlık yaratan görüntüler

Dünya devi Google'ın haritalar uygulamasında görülen bazı detaylar şaşkınlık yaratıyor.

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1

Bu görüntü aylar önce Google tarafından yayınlandı. Kimse bu detayı fark etmedi; oysa 22 yıllık büyük bir 'esrar' denizin dibindeydi.

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ABD'nin Florida eyaletinde 1997 yılında ortadan kaybolan William Moldt'un arabasına ve cesedine 22 yıl sonra Google Earth sayesinde ulaşıldı.

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Moldt'un kayıplara karıştığı bölgede yer alan Wellington kasabasının eski sakinlerinden biri, Google'un ayrıntılı uydu görüntülerini sağladığı Google Earth'te bölgeyi araştırırken bir gölün içinde bir aracın bulunduğunu fark etti.

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Bunun üzerine yaz aylarında polis arabayı gölden çekerek kemik kalıntılarına ulaştı. Bir hafta sonra da bu kalıntıların Moldt'a ait olduğu ortaya çıktı.

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Google'dan inanılmaz İstanbul görüntüleri:

Google, zaman tünelini güncelledi; İstanbul'un değişimi uzaydan böyle görüntülendi. Bu görüntü 1984 yılına ait...

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1984'ten 2018 yılına kadar İstanbul'un görüntüsü her yıl kaydedildi.

Yıl: 1985

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Sadece İstanbul'un değil, tüm dünyanın görüntüleri bu şekilde saklanıyor! Google daha sonra haritalarını güncelleyerek bu görüntüleri internette paylaşıyor.

Yıl: 1986

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Şehirdeki değişiklikler uzaydan net bir şekilde görülebiliyor.

Yıl: 1987

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Google tarafından uydu görüntüleriyle hazırlanan Earth uygulamasına gelen yenilikle, kullanıcılar harita üzerinde zaman yolculuğuna çıkma imkânı elde ediyor.

Yıl: 1988

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Google Earth ekibinin zaman aşımı yeniliği ile kullanıcılar istediği bölgenin son 34 yıllık uydu görüntülerini inceleyebiliyor.

Yıl: 1989

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Sadece İstanbul değil, Dünya'nın hemen her yerindeki 34 yıllık değişimi görebiliyorsunuz.

Yıl: 1990

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Google Earth, 1984 yılından günümüze kadar ana kara üzerinde yapılan değişimlerle birlikte iklim değişikliğinin sonuçlarını bizlere daha net gösteriyor.

Yıl: 1991

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Uydu vasıtasıyla çekilmiş 5 milyonun üzerindeki yüksek çözünürlüklü fotoğrafların, geçmişten günümüze kullanılan toplamda 5 farklı uydudan elde edildiği belirtiliyor.

Yıl: 1992

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Yeni güncelleme ile özellikle buzul kayıplarının ne denli büyük olduğu daha net bir şekilde görülürken, insan nüfusunun artmasıyla şehirleşme oranının arttığı da görüntülenebiliyor.

Yıl: 1993

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Google Earth'ün bu yeni özelliğini earthengine.google.com/timelapse/ adresinden siz de deneyimleyebilirsiniz.

Yıl: 1994

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Açılan sayfada arama kısmına görüntülemek istediğiniz yerin adını yazıp, enter tuşuna bastığınızda otomatik olarak aradığınız bölge açılır.

Yıl: 1995

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Yıl: 1996

Telefondan da rahatça ulaşabileceğiniz bu Google servisine internet üzerinden ulaşmanın herhangi bir ücreti yok.

18

Yıl: 1997

Google Haritalar temelinde çalıştığı için istediğiniz yılda haritayı durdurarak yakından İstanbul'u inceleme şansına sahipsiniz.

19

Yıl: 1998

Yani 1984 yılından bu yana herhangi bir yılda haritayı dondurarak o yıl İstanbul dahil dünyanın herhangi bir noktasını görüntüleyebiliyorsunuz.

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Yıl: 1999

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Yıl: 2000

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Yıl: 2001

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Yıl: 2002

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Yıl: 2003

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Yıl: 2004

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Yıl: 2005

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Yıl: 2006

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Yıl: 2007

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Yıl: 2008

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Yıl: 2009

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Yıl: 2010

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Yıl: 2011

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Yıl: 2012

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Yıl: 2013

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Yıl: 2014

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Yıl: 2015

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Yıl: 2016

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Yıl: 2017

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Yıl: 2018

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