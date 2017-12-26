Google'ın objektifine takılan ilginç görüntüler

Eğer Google Maps'in yalnızca yol tarifi almak için kullanıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Google Maps'i kullanarak dünyayı keşfedebilir, hiçbir zaman gitme şansınız olmayan yerleri görebilirsiniz. Ancak Google'ın sokak sokak görüntü çeken otomobiline öyle görüntüler yansıyor ki görenler gözlerine inanamıyor.
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