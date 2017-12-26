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    Haberler >Teknoloji>Google'ın objektifine takılan ilginç görüntüler

    Google'ın objektifine takılan ilginç görüntüler

    Eğer Google Maps'in yalnızca yol tarifi almak için kullanıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Google Maps'i kullanarak dünyayı keşfedebilir, hiçbir zaman gitme şansınız olmayan yerleri görebilirsiniz. Ancak Google'ın sokak sokak görüntü çeken otomobiline öyle görüntüler yansıyor ki görenler gözlerine inanamıyor.

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 12:39 | Son Güncelleme:
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    Googleın objektifine takılan ilginç görüntülerNext

    Google'ın objektifine takılan bu görüntüye inanmakta güçlük çekiyoruz; bu şekilde fotoğraflanan genç kızın bundan haberi yok!

    Etiketler: google , google street view , internet
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