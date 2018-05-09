Google I/O başladı: Dünyanın gözü Silikon Vadisi'nde
Google'ın dün başlayan dev geliştirici etkinliği büyük ses getirdi. Telefonları tamamen değiştirecek Android P işletim sistemi ilk kez görüntülenirken, yapay zekanın geldiği son nokta ağızları açık bıraktı.
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