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    Haberler >Teknoloji>Google I/O başladı: Dünyanın gözü Silikon Vadisi'nde

    Google I/O başladı: Dünyanın gözü Silikon Vadisi'nde

    Google'ın dün başlayan dev geliştirici etkinliği büyük ses getirdi. Telefonları tamamen değiştirecek Android P işletim sistemi ilk kez görüntülenirken, yapay zekanın geldiği son nokta ağızları açık bıraktı.

    Selim ÖZTÜRK / selimozturk@hurriyet.com.tr
    09.05.2018 - 07:48 | Son Güncelleme:
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    Google I/O başladı: Dünyanın gözü Silikon VadisindeNext

    Google'ın dev etkinliği Google I/O dün akşam başladı. İşte Google'ın tüm dünyayı değiştirecek bombaları...

    Etiketler: google i/o , san francisco , silikon vadisi

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