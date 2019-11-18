5 yıl önce sırra kadem basmıştı! İşte Kayıp Malezya Uçağı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.
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227 yolcu ve 12 mürettebatı taşıyan uçak çok sayıda ülkenin arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı.
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Kayıp Malezya Uçağı NH370'in izini süren İngiliz amatör araştırmacı Ian Wilson, yaklaşık 3 yıl önce Google Haritalar'da Kamboçya civarında bir uçak tespit ettiğini söylemişti.
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Ian Wilson'ın iddiasının aksine Google Haritalar'da görünen cismin, hareket halinde bir uçak olduğu anlaşılmıştı.
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Aradan geçen 3 yılın ardından tekrar konuşan Ian Wilson, uçağın güncel Google Haritalar'da hala görünür olduğunu söyledi ve söz konusu cismin MH370 olabileceği ısrarını sürdürdü.
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İşi gereği Google Haritalar üzerinde sık sık incelemelerde bulunduğunu belirten Ian Wilson, bir uçağın kuyruk ve gövdesiyle beraber Kamboçya'daki bir dağda bulunduğunu belirtti.
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Ian Wilson, Google Haritalar'daki görüntüyü ilk olarak 2016 yılında tespit ettiğini belirtse de söz konusu görüntünün Mayıs 2014'te YouTube'da paylaşılan bir versiyonu da bulunuyor.
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Bazıları uçağın savaş döneminden kalmış olabileceği ihtimali üzerinde dursa da Havacılık Güvenlik Ağı kayıtlarında, bahsi geçen bölgede yaşanmış herhangi bir kaza vakası bulunmuyor.
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Ian Wilson'ın Kamboçya teorisi, uçağın Avustralya'nın Hint Okyanusu kıyılarının 1000 km açığında, Reunion Adası ve Mauritius civarında düştüğü bulguları ile de çelişiyor.
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Ian Wilson bu iddiasını kanıtlamak adına geçtiğimiz yıl Google Haritalar'da görünen bölgeyi ziyaret etmek için Kamboçya'ya gitmiş fakat söz konusu bölgeye lojistik sebeplerden dolayı ulaşamamıştı.
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Uçağı tespit ettiği bölgeyi ziyaret etmek isteyen Ian Wilson, geçen yılki ziyaretinde ölümün eşiğinden dönmüş olmasına rağmen tekrar Kamboçya'ya gitmeyi planlıyor.
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Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH 370 sefer sayılı Malezya uçağını arama çalışmaları, sonuçsuz kaldığı için durdurulmuştu.
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ABD şirketi Ocean Infinity'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak 2018'de tekrar başlamıştı.
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Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs 2018'de durdurulması kararı aldıklarını söylemişti.
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Uydu verilerinden elde edilen bilgiler, 8 Mart 2014 tarihinde Güney Çin Denizi semalarında radardan kaybolan Malezya Uçağı MH370'in, hava trafik kontrol merkezi ile iletişimini kopardıktan sonra altı saat daha uçtuğunu ortaya koymuştu.
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Malezya hükümeti tarafından yürütülen resmi soruşturmada uçağın önce sola doğru hareket ettiği ve ardından Hint Okyanusu üzerinden Malezya'ya doğru bir istikamet izlediği sonucuna ulaşılmıştı.
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Uçakla son bağlantı, Hint Okyanusu'nun Avustralya kıyılarına yakın bir noktasında kurulmuştu.
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İlerleyen yıllarda iki geniş kapsamlı araştırma yapılsa da uçağa dair hiçbir iz bulunamadı.