Google Chrome kullananlar dikkat! Yeni bir açık tespit edildi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Google Chrome web tarayıcısında CVE-2019-13720 olarak numaralandırdığı açığı Google'a bildirerek açığa karşı bir yama yayımladı. Kanıtlanan kavramların incelenmesi sonucu, Google bunun bir "sıfır-gün" açığı olduğunu doğruladı.
2
Daha önceden bilinmeyen ve saldırganların beklenmedik ve ciddi hasarlar vermesine neden olabilen yazılım hataları "sıfır-gün" açığı olarak adlandırılıyor. Saldırılarda kullanılan yeni açık, Korece bir haber portalında tuzak bulaştırma stilinden yararlanıyor.
3
Ana sayfaya yerleştirilen kötü amaçlı JavaScript kodu, uzak bir siteye profil çıkarma betiği yükleyerek tarayıcının kullanıcı oturum açma bilgilerinin çeşitli versiyonlarını inceleyip kurbanın sistemine bulaşmanın mümkün olup olmayacağını kontrol ediyor.
4
Google Chrome web tarayıcısı aracılığıyla hatadan yararlanmaya çalışan açıkla yüklenen betik, kullanılan tarayıcı sürümünün 65 veya daha yeni bir sürüm olup olmadığını belirliyor. Açık, saldırganlara Serbest-Kaldıktan-Sonra-Kullanma (UaF) koşulu sunuyor. Kod çalıştırma senaryolarına yol açabileceğinden bu UaF koşulu son derece tehlikeli olarak kabul ediliyor.
5
Tespit edilen açık, Kaspersky uzmanları tarafından "WizardOpium" adı verilen bir operasyonda kullanıldı. Koddaki belirli benzerlikler, bu kampanya ile Lazarus saldırıları arasında bir bağlantı olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca, hedef alınan web sitesinin profili de önceki DarkHotel saldırılarında tespit edilen profile benziyor. DarkHotel'de kısa süre önce benzer yanıltma saldırıları gerçekleştirilmişti.
6
Tespit edilen açık, Kaspersky'nin çoğu ürününde bulunan açık önleme teknolojisi tarafından tespit edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky güvenlik uzmanı Anton Ivanov, yeni bir Google Chrome "sıfır-gün" açığının kullanımda olduğunun bulunmasının önemli olduğunu belirterek, "Bu açığın bulunması, bizi tehdit aktörlerinin ani ve gizli saldırılarına karşı sadece güvenlik topluluğu ile yazılım geliştiricileri arasındaki iş birliğinin ve açık önleme teknolojilerine sürekli yatırım yapmanın koruyabileceğini bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.
8
Kaspersky, kullanıcılara güvenlik önlemi alma amacıyla şu tavsiyelerde bulundu: "Google'ın bu yeni açık için yayımladığı yamayı hemen kurun. Kurumunuzda kullandığınız tüm yazılımları düzenli bir şekilde güncellediğinizden emin olun. Yeni bir güvenlik yaması yayımlandığında bunu hemen kurun. Açık Değerlendirme ve Yama Yönetimi özelliklerine sahip güvenlik çözümleri, bu işlemleri otomatik hale getirmenize yardımcı olur. Açıklar da dahil olmak üzere bilinen ve bilinmeyen tehditlere karşı etkili koruma için davranış tabanlı tespit özellikleriyle donatılan, Kaspersky Endpoint Security for Business gibi başarısı kanıtlanmış bir güvenlik çözümünü tercih edin. Mutlaka bulunması gereken uç nokta koruma çözümlerinin yanı sıra gelişmiş tehditleri ilk aşamada ağ düzeyindeyken tespit eden, Kaspersky Anti Targeted Attack Platform gibi kurumsal sınıf bir güvenlik çözümü kullanın. Güvenlik ekibinizin en güncel siber tehdit istihbaratına erişmesini sağlayın."