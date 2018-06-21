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    Haberler >Teknoloji>Google bile giremiyor, aman dikkat! Sakın merak edip internette bu siteye girmeyin!

    Google bile giremiyor, aman dikkat! Sakın merak edip internette bu siteye girmeyin!

    Ucu bucağı olmayan Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var? Deep Web neden tehlikeli?

    Hürriyet Haber
    21.06.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:
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    Google bile giremiyor, aman dikkat Sakın merak edip internette bu siteye girmeyinNext

    Deep Web, son zamanlarda daha da fazla kulağımıza çalınıyor. Çünkü korkutucu ve gizli olan şeyler çekicidir. Daha da önemlisi, Deep Web tüm internet aleminin yüzde 90'ını oluşturuyor; yüzde 10'luk kısmı ise Google'ın girebildiği tüm internet sitelerini kapsıyor. Peki internetin karanlık dünyasında neler var? Google neden internetin bu karanlık tarafına hiç giremiyor?

    Etiketler: internet

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