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    Haberler >Teknoloji>Google bile erişemiyor: Dark Web tehlikesine aman dikkat!

    Google bile erişemiyor: Dark Web tehlikesine aman dikkat!

    Ucu bucağı olmayan Deep Web nedir? Deep Web'in içinde (Dark Web) neler var? Deep Web neden tehlikeli?

    Foto: Pixabay
    08.01.2019 - 10:45 | Son Güncelleme:
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    Google bile erişemiyor: Dark Web tehlikesine aman dikkatNext

    Deep Web, son zamanlarda daha da fazla kulağımıza çalınıyor. Çünkü korkutucu ve gizli olan şeyler çekicidir. Daha da önemlisi, Deep Web tüm internet aleminin yüzde 90'ını oluşturuyor; yüzde 10'luk kısmı ise Google'ın girebildiği tüm internet sitelerini kapsıyor.

    Etiketler: internet

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