Google alarm durumuna geçti, kapılarını resmen kapattı!

Tıp dünyasında bu tip belirsiz durumlar daha önce de görülmüştü. Son beş yılda Ebola salgını, Zika salgını ve yine bir koronavirüs olan MERS (Orta Doğu Solunum Yetmezliği) salgını yaşandı. Yeni virüs de şimdilik sadece "2019-nCoV" olarak biliniyor.



