Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden evlendi mi? Yanıt geldi
Gönül Yazar’ın 8. Kez nikah masasına oturduğu iddia edildi. Bir süredir kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden'le birlikte olan Gönül Yazar, evlilik iddialarına yanıt verdi. Peki, Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden evlendi mi?
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1
Gelin arabasına binerken fotoğrafını “Gelin ata binmiş ya nasip demiş” notuyla paylaşan Gönül Yazar’a sevenleri “Evlendin mi?” diye sordu.
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Gönül Yazar, evlilik iddiasını yalanladı.“Onur ödülü almaya gelin arabasıyla gidiyorum.” açıklamasında bulunan usta sanatçı, yorumların artması üzerine paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Beni almaya böyle geldiler, ortada kısmet mi var? Evlilik mi nerede?"
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Daha önce 7 kez evlenip boşanan Gönül Yazar, “İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum. Çok istiyorum, bir aydır da sevgilim var” açıklamasında bulunmuştu. Ünlü şarkıcının aşk yaşadığı kişinin yönetmen Rüzgar Mağden olduğu ortaya çıktı.