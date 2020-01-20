MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriGönül Yazar ve Rüzgar Mağden evlendi mi? Yanıt geldi
GeriMagazin Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden evlendi mi? Yanıt geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 20 Ocak 2020 - 07:10, /

Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden evlendi mi? Yanıt geldi

Gönül Yazar’ın 8. Kez nikah masasına oturduğu iddia edildi. Bir süredir kendisinden 32 yaş küçük yönetmen Rüzgar Mağden'le birlikte olan Gönül Yazar, evlilik iddialarına yanıt verdi. Peki, Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden evlendi mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Gelin arabasına binerken fotoğrafını “Gelin ata binmiş ya nasip demiş” notuyla paylaşan Gönül Yazar’a sevenleri “Evlendin mi?” diye sordu.

2

Gönül Yazar, evlilik iddiasını yalanladı.“Onur ödülü almaya gelin arabasıyla gidiyorum.” açıklamasında bulunan usta sanatçı, yorumların artması üzerine paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Beni almaya böyle geldiler, ortada kısmet mi var? Evlilik mi nerede?"

3

Daha önce 7 kez evlenip boşanan Gönül Yazar, “İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum. Çok istiyorum, bir aydır da sevgilim var” açıklamasında bulunmuştu. Ünlü şarkıcının aşk yaşadığı kişinin yönetmen Rüzgar Mağden olduğu ortaya çıktı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi