Gönül Yazar ve Rüzgar Mağden evlendi mi? Yanıt geldi

Daha önce 7 kez evlenip boşanan Gönül Yazar, “İnşallah yeniden telli duvaklı gelin olurum. Çok istiyorum, bir aydır da sevgilim var” açıklamasında bulunmuştu. Ünlü şarkıcının aşk yaşadığı kişinin yönetmen Rüzgar Mağden olduğu ortaya çıktı.