Gonca Vuslateri bir güle 100 lira verdi

Ünlü oyuncu mekan çıkışı muhabirlere poz verirken yanına bir çiçek satıcısı geldi, elindeki gülleri göstererek “Gonca hanım elimdeki bu güller kadar güzel, bir o kadar da narinsiniz. İnsan koparmaya kıyamaz” dedi.
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Satıcıya “Bu güzel sözler üzerine söz söylenmez” diye karşılık veren Vuslateri, aldığı tek gül karşılığında genç adama 100 lira uzattı.
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Libido yanıtı
Gonca Vuslateri, Can Yaman’ın çok konuşulan “libido” açıklamasıyla ilgili sorulara “Arkadaşlar benimle ilgili bir soru sorun” yanıtını verdi.