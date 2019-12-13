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Magazin
13 Aralık 2019 - 09:34,

Gonca Vuslateri bir güle 100 lira verdi

Gonca Vuslateri önceki akşam Cihangir’deki Emily’s Garden adlı mekanda arkadaşlarıyla buluştu.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Ünlü oyuncu mekan çıkışı muhabirlere poz verirken yanına bir çiçek satıcısı geldi, elindeki gülleri göstererek “Gonca hanım elimdeki bu güller kadar güzel, bir o kadar da narinsiniz. İnsan koparmaya kıyamaz” dedi.

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Satıcıya “Bu güzel sözler üzerine söz söylenmez” diye karşılık veren Vuslateri, aldığı tek gül karşılığında genç adama 100 lira uzattı.

3Libido yanıtı

Libido yanıtı

Gonca Vuslateri, Can Yaman’ın çok konuşulan “libido” açıklamasıyla ilgili sorulara “Arkadaşlar benimle ilgili bir soru sorun” yanıtını verdi.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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