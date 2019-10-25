Göller Ekspresi'nde yeni sefer heyecanı

İzmir, zengin kültürü, cezbedici doğası ve tarihi dokusu ile insanın aklını başından alıyor. Tarih boyuca farklı kültürlere ev sahipliği yapan güzel şehrimiz bu zenginliği mutfağına da yansımış. Zeytinyağlı çeşitlerinden enfes et yemeklerine İzmir mutfağı bambaşka tadlarla dolu. İşte Ege'nin incisi İzmir'den sofralarınızı şölene dönüştürecek tadına doyum olmaz tarifler...
MANİSA Valiliği ve Şehzadeler Belediyesi, 35 kilometrelik Manisa fayının gelecek yıllarda üreteceği depremleri araştırmak amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında fayın geçtiği Turgut Özal Mahallesi'nde, 30 metre uzunluğunda, 4 metre derinlik ve genişliğinde hendek açıldı. DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yapacakları çalışmaların olası bir afet sonrası alınması gereken önlemler için yetkili kurumlara ışık tutacağını söyledi.