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Gol atıldıkça kendinden geçti

Dünyanın en güzel hava durumu sunucusu takımı gol attıkça kamera önünde kutlama yaptı.

Hürriyet Haber
20.06.2018 - 12:40 | Son Güncelleme:
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Gol atıldıkça kendinden geçtiNext

Rusya'da devam eden FIFA Dünya Kupası'nda Meksika milli takımının kimsenin beklemediği bir şekilde Almanya'yı yenmesi Meksika'da bir bayram havası yaşattı. Ülkedeki TV kanallarından birinde hava durumu sunuculuğu yapan aynı zamanda dünyanın en seksi sunucusu unvanını da taşıyan Yanet Garcia da kamera karşısında sevinç gösterisi yaptı.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: yanet garcia , Meksika , FIFA Dünya Kupası

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