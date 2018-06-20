Gol atıldıkça kendinden geçti

Rusya'da devam eden FIFA Dünya Kupası'nda Meksika milli takımının kimsenin beklemediği bir şekilde Almanya'yı yenmesi Meksika'da bir bayram havası yaşattı. Ülkedeki TV kanallarından birinde hava durumu sunuculuğu yapan aynı zamanda dünyanın en seksi sunucusu unvanını da taşıyan Yanet Garcia da kamera karşısında sevinç gösterisi yaptı.
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