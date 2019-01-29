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Gökyüzünde çılgınlık

Gün geçmiyor ki sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yeni bir çılgınlık başlamasın. Bir akımın dönemi kapanıyor bir yenisi başlıyor.

Hürriyet Haber
29.01.2019 - 14:56 | Son Güncelleme:
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Kelimenin tam anlamıyla büyük bir sarsıntı yaratan, takipçi rekorları kıran Instagram'ın Zengin Çocukları, sonra aynı fikirden doğan ve ülkelerin hatta şehirlerin zengin çocuklarının yaşamlarını gözler önüne serdiği sayfalar derken şimdi de bir yeni akım sahne aldı sosyal medyada.

INSTAGRAM

Etiketler: instagram , sosyal medya , özel jet

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