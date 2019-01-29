Gökyüzünde çılgınlık

Kelimenin tam anlamıyla büyük bir sarsıntı yaratan, takipçi rekorları kıran Instagram'ın Zengin Çocukları, sonra aynı fikirden doğan ve ülkelerin hatta şehirlerin zengin çocuklarının yaşamlarını gözler önüne serdiği sayfalar derken şimdi de bir yeni akım sahne aldı sosyal medyada.
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