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Gökçe krizi!

Mert Fırat'la Hande Doğandemir’in arasına Gökçe Bahadır girdi. İddiaya göre son dönemde vaktinin çoğunu birlikte rol aldığı Gökçe Bahadır’la geçiren yakışıklı oyuncu, sevgilisini kızdırdı. Doğandemir, Fırat’la aşkını bitirdi.

Hürriyet Haber
19.02.2018 - 07:55 | Son Güncelleme:
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Gökçe kriziNext

Mert Fırat'la Hande Doğandemir’in arasına Gökçe Bahadır girdi. İddiaya göre son dönemde vaktinin çoğunu birlikte rol aldığı Gökçe Bahadır’la geçiren yakışıklı oyuncu, sevgilisini kızdırdı. Doğandemir, Fırat’la aşkını bitirdi.

Etiketler: Mert Fırat , Gökçe Bahadır , Hande Doğandemir

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