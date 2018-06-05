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GöÄŸüslerini büyütüp kocasÄ±na sürpriz yapmak istedi ama hayata tutunamadÄ±

Ä°ki Ã§ocuk annesi genÃ§ Rus Galina Rakushkina, daha bÃ¼yÃ¼k gÃ¶ÄŸÃ¼slere sahip olmak istedi ama bunun bedelini hayatÄ±yla Ã¶dedi.

HÃ¼rriyet Haber
05.06.2018 - 12:35 | Son GÃ¼ncelleme:
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GÃ¶ÄŸÃ¼slerini bÃ¼yÃ¼tÃ¼p kocasÄ±na sÃ¼rpriz yapmak istedi ama hayata tutunamadÄ±Next

Rus basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re 30 yaÅŸÄ±ndaki Rakushkina, kocasÄ±na sÃ¼rpriz yapmak istedi ve bunun iÃ§in 17 Nisan 2017'de bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±. Fakat daha gÃ¼zel bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸmak amacÄ±yla yattÄ±ÄŸÄ± operasyon masasÄ±ndan bir daha kalkamadÄ± genÃ§ kadÄ±n. FotoÄŸraflar: VK.comÂ

Etiketler: gÃ¶ÄŸÃ¼s estetiÄŸi , estetik kurbanÄ±

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