Rus basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re 30 yaÅŸÄ±ndaki Rakushkina, kocasÄ±na sÃ¼rpriz yapmak istedi ve bunun iÃ§in 17 Nisan 2017'de bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±. Fakat daha gÃ¼zel bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸmak amacÄ±yla yattÄ±ÄŸÄ± operasyon masasÄ±ndan bir daha kalkamadÄ± genÃ§ kadÄ±n. FotoÄŸraflar: VK.comÂ
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