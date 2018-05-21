Göbeği bile süslü

Şarkıcı ve söz yazarı Tulisa Contostavlos yaz tatiline başladı. Bir kız arkadaşıyla birlikte Miami'ye giden Contostavlos, kaldığı otelin havuz başında görüntülendi. Siyah bir bikini giyen Tulisa Contostavlos'un göbeğine taktığı kalp şeklindeki piercing ise dikkatlerden kaçmadı.
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