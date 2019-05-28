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Giyecek kÄ±yafet bulamazdÄ±

Åžimdi modacÄ±lar elbiselerini giysinler diye peÅŸinde. Ama bir zamanlar dizide bile giyecek bir ÅŸey bulamazdÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
28.05.2019 - 12:48 | Son GÃ¼ncelleme:
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Giyecek kÄ±yafet bulamazdÄ±Next

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle, artÄ±k bir Ã§ocuk annesi bir dÃ¼ÅŸes. Kelimenin tam anlamÄ±yla da bir giydiÄŸini bir daha giymiyor. Ama bir zamanlar Hollywood'da yÄ±ldÄ±z olmaya Ã§abalayan bir oyuncuyken rol aldÄ±ÄŸÄ± dizide bile Ã¼zerine giyecek kÄ±yafet bulamazdÄ±.

BACKGRID UK, AVALON, BARCROFT MEDIA, DEPO PHOTOSÂ Â 

Etiketler: meghan markle , prens harry , daniel martin

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