Gigi'nin gizli hayatı

Top model Gigi Hadid'i nasıl bilirsiniz? Büyük olasılıkla onun hayatıyla ilgili birçok şeyi sosyal medya hesabından paylaştığını düşünüyor olabilirsiniz.
INSTAGRAM
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Ama son dönemin en gözde top modellerinden biri olan Hadid ile ilgili sadece 177 bin kişinin bildiği bir ayrıntı var. Hayatına ilişkin önemli gelişmeleri ve en önemlisi de mesleki kariyerinden kesitler paylaştığı Instagram hesabı dışında bir başka hesabı daha var Hadid'in.
INSTAGRAM, BACKGRID USA
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24 yaşındaki Gigi Hadid, açtığı bu Instagram hesabında da hayatına ilişkin çok daha fazla ayrıntı paylaşıyor.
INSTAGRAM
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Defilelerin perde arkası, sürdürdüğü renkli ve hareketli hayatın görünmeyen yanları, katıldığı partiler Hadid tarafından bu ikinci hesapta paylaşılıyor.
INSTAGRAM
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Gigi Hadid'in, ilk paylaşımını 26 Haziran'da yaptığı bu hesabını 177 bin kişi takip ediyor. Model burada paylaştığı fotoğrafları 1990'lardan kalma bir makine ile çekiyor.
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Hadid kendi selfie pozları yerine arkadaşlarının fotoğraflarını paylaşıyor bu sayfadaki takipçileriyle. Paylaşımlar arasında defile sonrası düzenlenen partilerde çekilen kareler ya da defile öncesi hazırlıklarını yansıtanlar ağırlıkta.
INSTAGRAM
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Gigi Hadid'in henüz çok fazla tanınmayan bu hesabında 117 bin takipçi var. Resmi Instagram hesabını ise 51 milyon kişi takip ediyor.