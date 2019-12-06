Gigi'nin gizli hayatı

Ama son dönemin en gözde top modellerinden biri olan Hadid ile ilgili sadece 177 bin kişinin bildiği bir ayrıntı var. Hayatına ilişkin önemli gelişmeleri ve en önemlisi de mesleki kariyerinden kesitler paylaştığı Instagram hesabı dışında bir başka hesabı daha var Hadid'in.



INSTAGRAM, BACKGRID USA