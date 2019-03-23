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'Giden gitsin sen şarkılar söyle'

Beren Saat’le 28 Mart’ta boşanacakları konuşulan Kenan Doğulu, önceki gün bir ödül töreninde sahneye çıktı. Sahneyi paylaştığı yakın dostu Sertab Erener’in seçtiği şarkı “Doğulu’ya açık mesaj” olarak algılandı.

Hürriyet Haber
23.03.2019 - 08:49 | Son Güncelleme:
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İlk düet sürpriziNext

İlk düet sürprizi

Kenan Doğulu, önceki akşam Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri töreninde sahneye çıktı.

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