'Giden gitsin sen şarkılar söyle'

Beren Saat’le 28 Mart’ta boşanacakları konuşulan Kenan Doğulu, önceki gün bir ödül töreninde sahneye çıktı. Sahneyi paylaştığı yakın dostu Sertab Erener’in seçtiği şarkı “Doğulu’ya açık mesaj” olarak algılandı.
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