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Gıdaların ömrünü uzatmak için yapmamanız gereken 11 şey

Yiyecek ve içeceklerinizin uzun süre boyunca satın aldığınız günkü tazeliğini korumasını istiyorsanız bu hataları yapmayın.

Fotoğraflar: Alamy
15.01.2018 - 12:02 | Son Güncelleme:
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Gıdaların ömrünü uzatmak için yapmamanız gereken 11 şeyNext

Çarşıdan, pazardan aldığımız, bir sürü paralar saydığımız yiyecek ve içeceklerin tazeliğini mümkün olduğunca uzun süre korumasını isteriz değil mi? Peki bunu sağlamak için yapabileceğimiz bir şey var mı? Elbette var; yiyeceklerimizi doğru koşullarda saklayabilir, en azından çok bariz hataları yapmaktan kaçınabiliriz. Peki, nedir o hatalar?

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