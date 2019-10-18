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Gezi faciayla bitiyordu

İngiliz kraliyet ailesinin en gözde iki üyesinin resmi gezisi neredeyse felaketle sonuçlanıyordu.

AP, AFP, REUTERS

Hürriyet Haber
18.10.2019 - 13:15 |Son Güncelleme:
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Gezi faciayla bitiyorduNext

Britanya'nın gelecekteki kralı Prens William ile eşi Kate Middleton'ın beş günlük Pakistan turu neredeyse bir faciayla bitiyordu.

Sadece resmi bir ziyaret olarak değil bir moda ikonu olan Düşes Kate Middleton'ın kıyafetleri nedeniyle de modacılardan bloggerlar'a dünyanın dört bir yanındaki meraklıların nefes nefese takip ettiği turun son gününde çift ve beraberindeki gazeteciler büyük tehlike atlattı.

AP, AFP, REUTERS

Etiketler: Kate Middleton , prens william , prenses diana
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