YÄ±llar Ã¶nce katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir yarÄ±ÅŸma programÄ± sayesinde tanÄ±ndÄ±. Sonra kazandÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ estetik operasyonlara yatÄ±rdÄ±. Åžimdi geride Ã¼nlÃ¼ bir moda markasÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan terlikleri ile arabasÄ± kaldÄ±.
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