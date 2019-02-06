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Geriye bir tek süslü terlikleri kaldÄ±

YarÄ±ÅŸma Ã¼nlÃ¼sÃ¼nÃ¼n serveti de elinden gitti. O ÅŸimdi arabasÄ±nda yaÅŸÄ±yor.

HÃ¼rriyet Haber
06.02.2019 - 09:42 | Son GÃ¼ncelleme:
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Geriye bir tek sÃ¼slÃ¼ terlikleri kaldÄ±Next

YÄ±llar Ã¶nce katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir yarÄ±ÅŸma programÄ± sayesinde tanÄ±ndÄ±. Sonra kazandÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ estetik operasyonlara yatÄ±rdÄ±. Åžimdi geride Ã¼nlÃ¼ bir moda markasÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan terlikleri ile arabasÄ± kaldÄ±.

BACKGRID UKÂ

Etiketler: lisa appleton , big brother , TV yÄ±ldÄ±zÄ±

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