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Gerilim iyice yükseldi: Tartışmaya anneler de karıştı

İngiliz kraliyet ailesinin iki gelini arasındaki gerilim tırmanırken şimdi de annelerinin rekabeti ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USA

Hürriyet Haber
04.12.2018 - 12:47 | Son Güncelleme:
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Gerilim iyice yükseldi: Tartışmaya anneler de karıştıNext

 Prens William ile evli olan Kate Middleton ve Prens Harry'nin eşi Meghan Markle arasında yükselen gerilim her ne kadar resmi kaynaklar "Bu sadece düşesin farklı kişilik yapılarına sahip olmasından kaynaklanıyor" açıklaması yapsa da başka bir boyuta ulaştı. Şimdi de sahneye gelinlerin anneleri daha doğrusu iki anne arasındaki rekabet çıktı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK, BACKGRID USA 

Etiketler: carole middleton , doria ragland , kate middleton , meghan markle

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