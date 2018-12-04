Gerilim iyice yükseldi: Tartışmaya anneler de karıştı

Prens William ile evli olan Kate Middleton ve Prens Harry'nin eşi Meghan Markle arasında yükselen gerilim her ne kadar resmi kaynaklar "Bu sadece düşesin farklı kişilik yapılarına sahip olmasından kaynaklanıyor" açıklaması yapsa da başka bir boyuta ulaştı. Şimdi de sahneye gelinlerin anneleri daha doğrusu iki anne arasındaki rekabet çıktı.
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