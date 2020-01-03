Bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran top model dip boyasÄ± gelmiÅŸ saÃ§larÄ±nÄ±, gÃ¶zaltÄ± torbalarÄ±nÄ± ve tÃ¼m kÄ±rÄ±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
YazdÄ±r
A
YazÄ± Tipi
1
1980'lere damgasÄ±nÄ± vuran top model Paulina Porizkova, Instagram sayfasÄ±nda doÄŸal gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ paylaÅŸtÄ±. DaÄŸÄ±nÄ±k bir mutfakta Ã§ektiÄŸi bir selfie pozuna sayfasÄ±nda yer veren 54 yaÅŸÄ±ndaki Porizkova bir de uzun bir metin kaleme aldÄ±. Ä°ki Ã§ocuk annesi Porizkova'nÄ±n paylaÅŸÄ±mÄ±na Ã¶zellikle de kendisiyle aynÄ± yaÅŸ grubundaki takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da yorum geldi.
2
Ã‡ek model Paulina Porizkova fotoÄŸrafÄ±nÄ±n, filtresiz, dÃ¼zeltilmemiÅŸ olduÄŸunu vurgulayarak "tamamen gerÃ§ek yÃ¼zÃ¼nÃ¼ yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti. Eski top model ortam Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da aslÄ±nda iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi. Porizkova, bu paylaÅŸÄ±mÄ±yla Ã¶zellikle sosyal medyanÄ±n yaygÄ±n kullanÄ±mÄ±yla bir tÃ¼r salgÄ±n hastalÄ±k haline gelen "kusursuz gÃ¶rÃ¼nme" Ã§abalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.
3
Daha Ã¶nce de makyajsÄ±z gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ takipÃ§ileriyle paylaÅŸan Paulina Porizkova "Kim, sosyal medyada gerÃ§ek bir insan gÃ¶rmek ister?. HayÄ±r, biz arzulanan insanlar isteriz. En gÃ¼zel Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n altÄ±nda kendimizi nasÄ±l sunacaÄŸÄ±mÄ±za dair ipuÃ§larÄ±, sÄ±rlar ve kestirme yanÄ±tlar isteriz. Ä°nsanlarÄ±n bizi kÄ±skanmasÄ±nÄ±, taklit etmesini ve ne satÄ±yorsak onu almasÄ±nÄ± isteriz" diye yazdÄ±.Â
4
Porizkova "Bu arzulananlar ormanÄ±nda huzur dolu bir Ã§ayÄ±r arÄ±yorum. Ä°ÅŸte ben gerÃ§ekte bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorum. Harika bir fotoÄŸraf deÄŸil. SabahÄ±n erken saatleri, makyaj filtreleri yok. YakÄ±nda 55 yaÅŸÄ±na gireceÄŸim" yazdÄ±.
Porizkova "GÃ¶z kapaklarÄ±m dÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±. AÄŸzÄ±mÄ±n iki yanÄ±ndaki sarkmalar beni sadece daha yaÅŸlÄ± deÄŸil aynÄ± zamanda sert gÃ¶steriyor. SaÃ§larÄ±mdaki grileri dÃ¼zeltmek kolay. Ama onlarÄ± boyamaktan vazgeÃ§meyi isterdim" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
5
Eski top model insanlarÄ±n Ã¶zellikle sosyal medyada gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nmek amacÄ±yla kendilerini deÄŸiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸmak yerine diÄŸerlerinin kendi gÃ¼zelliklerini keÅŸfetmeye yardÄ±mcÄ± olmak gerektiÄŸini de belirtti. Orta yaÅŸlÄ± olduÄŸunu, bu yÃ¼zden bazÄ± gÃ¼vensizlikler hissettiÄŸini sÃ¶yleyen Paulina Porizkova, belki de gelecek hafta kusurlarÄ±nÄ± dÃ¼zelttirmek iÃ§in estetik operasyona karar verebileceÄŸini de ekledi.Â
6
Paulina Porizkova'nÄ±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã¶zellikle de kendisiyle aynÄ± yaÅŸ grubundaki takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da mesaj geldi. BirÃ§ok takipÃ§isi onunla buluÅŸup sohbet etmek istediÄŸini belirtti. Porizkova, sosyal medyadaki kuralÄ±nÄ± yine bozmayÄ±p paylaÅŸÄ±mÄ±na yorum yapan bÃ¼tÃ¼n takipÃ§ilerine yanÄ±t yazdÄ±.