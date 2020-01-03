Daha Ã¶nce de makyajsÄ±z gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ takipÃ§ileriyle paylaÅŸan Paulina Porizkova "Kim, sosyal medyada gerÃ§ek bir insan gÃ¶rmek ister?. HayÄ±r, biz arzulanan insanlar isteriz. En gÃ¼zel Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n altÄ±nda kendimizi nasÄ±l sunacaÄŸÄ±mÄ±za dair ipuÃ§larÄ±, sÄ±rlar ve kestirme yanÄ±tlar isteriz. Ä°nsanlarÄ±n bizi kÄ±skanmasÄ±nÄ±, taklit etmesini ve ne satÄ±yorsak onu almasÄ±nÄ± isteriz" diye yazdÄ±.Â