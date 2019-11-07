Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Gerçekte ne işe yarıyorlar? Öğrenince şaşıracaksınız
Her gün gördüğümüz şeyler gerçekte ne işe yarıyor?
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1
Benzin göstergesindeki ok işaretine bakarak araçtan inmeden arabanın yakıt depo kapağının ne tarafta olduğunu anlayabilirsiniz. Böylece benzin istasyonuna girerken nasıl park edeceğinizi bilirsiniz.
2
Klavye ile 10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir.
3
Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harfler üzerinde durduğunuzu bulabilirsiniz.
4
Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
5
Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadını görebilirsiniz.
6
Uçak camlarındaki delikler
Uçak camlarında gördüğümüz minik deliklerin iki sebebi var. Biri, hava basıncını dengelemek. Zira uçak havalandığında uçağın içinde ve dışında büyük bir basınç farkı oluşuyor. Bu küçük delik sayesinde o fark dengeleniyor. Minik deliğin diğer işlevi de camın buğulanmasını engellemek.
7
Dikiz aynasındaki bu küçük düğmenin ne olduğunu biliyor musunuz?Genellikle pek çok cisim asılan bu küçük yer işlevi aslında çok farklı...
8
Aynanızın arka tarafındaki göz alması engelleyicisini aktive ediyor.
9
Gözünüzü rahatsız eden ışık, başka yere yansıtılır.
10
Kapıları kilitli bir arabadan kaçmanız gerekirse...
11
Kafalığı (koltuk başlığı) yerinden çıkarın ve metal çubuklarıyla camı kırın.
12
Dizüstü bilgisayarlarda bulunan bu küçük deliğin ne işe yaradığını biliyor musunuz?
13
Çoğu kişi bunun önemsiz bir ayrıntı olduğunu düşünüyor olabilir...
14
Ancak bu minik delik, bilgisayaranızı korumanızı sağlamak için yapılan bir ayrıntı...
15
Buzzfeed, gündelik hayatımızda kullandığımız ama detayları hiç fark etmediğimiz eşyaları derledi. İşte çoğunu bilmediğimiz, çoğunu ise yanlış kullandığımız o nesneler…
16
Tükenmez kalem kapaklarındaki delik
Tükenmez kalem kapaklarında ne olduğunu anlamadığımız o delik, aslında boğulma riskini azaltmak için üretilmiş. Küçük bir çocuk bu kapağı yanlışlıkla yutarsa, o küçük delik nefes yolunun tamamen tıkanmasını önlüyor.
17
Kot pantolondaki minik cepler
Çoğumuz kot pantolonlarımızın minik ceplerinin ne işe yaradığını anlamayız. Zira o bölüm para ya da başka bir şey koymak için ziyadesiyle küçük ve dar. Bu cepler aslında 1800’lerde kullanılan zincirli cep saatlerini koymak için tasarlanmış.
18
Cep kenarlarındaki tuhaf düğmeler
Levi Strauss ilk kot pantolonu ürettiğinde en büyük problem, pantolonu giyen işçilerin hareketlerinden ötürü sık sık yırtılma sorunlarının görülmesiydi. (O dönemler kot pantolonu en çok altın işçileri giyiyordu.) Bu düğmeler de esasında yırtılma problemlerini engelleyebilmek için yapılmıştı.
19
Ayakkabılardaki delikler
Önde gelen ayakkabı markalarından birinin ayakkabılarının kenarındaki anlamsız gibi görülen deliklerin amacı havalandırmak. Ayrıca, uzun olan bağcıkları bağlamak için ekstra bir alan olarak da düşünülmüş çünkü söz konusu marka, aslında bir basketbol ayakkabısı olarak üretilmiş.
20
Tel tokanın dalgalı kısmı
Tel saç tokasının neden bir kısmının dalgalı, bir kısmının düz olduğunu düşünüyorsanız, söyleyelim. Dalgalı kısmı, saçınıza yerleştirmeniz gereken kısım. Böylece hem saçınızı daha kolay tutacak, hem de saçınıza daha az zarar verecek.
21
Klavyedeki F ve J harflerinin altındaki çıkıntılar
10 parmak yazı yazarken F ve J harfleri işaret parmakların durduğu yerlerdir. Çıkıntılar sayesinde klavyeye bakmadan hangi harflerde durduğunuzu otomatik olarak bulabilirsiniz.
22
iPhone’daki o delik
İki kamera arasında görünen o minik delik siz arka kamerayı kullanırken devreye giren mikrofon bölgesi.
23
Plastik şişe kapağındaki şeffaf yuvarlak
Şeffaf yuvarlağın amacı kapağın düzgün kapanmasını sağlamak değil, suyun tadının korunması.
24
Silginin mavi bölümü
Silgilerin mavi bölümü aslında tükenmez kalemi silebiliyor. Ancak bu ancak kalın ve güçlü kağıtlarda işe yarıyor. Çünkü daha aşındırıcı.
25
Tuvalette fazlaca zaman geçirenler için düşünülmüş...
26
USB girişleri de bulunan prizler...
27
Yaratıcı bir çözüm daha... Uzayan priz!
28
Spagetti için porsiyon ölçer (Soldaki ölçek atlar için)
29
Banyo aynaları için buhar silici
30
Çanta haline gelebilen şemsiye
31
Gelecekte araçlar daha da hızlanacak; yayalarla olası kaza riski de artacak. Yıllar önce Çinli tasarımcının geliştirdiği hologram teknolojisi konsepti gerçek olduğunda kırmızıda geçmek çok daha güç olacak! Yolun iki yanına koyulan sistem, yayalar geçtiği sırada hologram görüntüyü yola yansıtacak ve olası kazaların önüne geçilecek.
32
Tersi ayna olan ütü masası
33
Bir diğer konsept... Yeni nesil trafik ışıkları... Bakalım bir gün Türkiye'de görebilecek miyiz?
34
Kahve tutan şemsiye
35
Priz sıkıntısına son veren çoklayıcı
36
Kedisini düşünenler için özel bir masa
37
Spagettiyi kaydırmayan çatal
38
Kapak açabilen yüzük
39
Yağmurdan sonra ıslak zeminde oturmak istemeyenler için çift yüzlü bank
40
Cips yedikten sonra bayatlamasın diye yapılan mini zamk
41
Kum sızdırmayan plaj çantası
42
Her diliminde ayrı bir tat pişirebileceğiniz kek kalıbı
43
Tozları içinde saklayabilen faraş
44
Kum saati şeklinde trafik lambası... Sarı ışık yok, yeşil kum saati bittiğinde kırmızı kum saatini beklemeye başlıyorsunuz!