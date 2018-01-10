Gerçek dudaklarının ardında: Gülünce ortaya çıktı

Annesi dünyanın en güzel kadınlarından biri, babası ise ilerleyen yaşına rağmen dünyanın en yakışıklısı. Kendisi de biraz annesinden biraz babasından aldığı fiziksel özellikleriyle dünyanın en güzel çocukları arasında ilk sıralarda yer alabilecek durumda.
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