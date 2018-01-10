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Gerçek dudaklarının ardında: Gülünce ortaya çıktı

 Annesi dünyanın en güzel kadınlarından biri, babası ise ilerleyen yaşına rağmen dünyanın en yakışıklısı. Kendisi de biraz annesinden biraz babasından aldığı fiziksel özellikleriyle dünyanın en güzel çocukları arasında ilk sıralarda yer alabilecek durumda.

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 12:08 | Son Güncelleme:
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Gerçek dudaklarının ardında: Gülünce ortaya çıktıNext

Ama tıpkı annesi Angelina Jolie'ye benzeyen dudaklarının ardında sakladığı sır gülünce ortaya çıktı.

Fotoğraflar: Backgrid USA

Etiketler: angelina jolie , shiloh jolie pitt , zahara jolie pitt

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