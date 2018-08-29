Haberler >Gündem>Genelkurmay paylaştı... Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları
Genelkurmay paylaştı... Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları
Genelkurmay Başkanlığı, Zafer Haftası ve Büyük Taarruz'un 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'na ilişkin az bilinen fotoğrafları Anadolu Ajansıyla paylaştı. Albümde, Atatürk'ün Çay'da konuşlu 1’inci Ordu Karargahı'nda askeri bandoyla karşılanmasından, Büyük Taarruz sabahı Kocatepe'de gözetleme yerine çıkışına, 1'inci Ordu Sancağı'nın yanında görüntülenmesinden bir süvari birliğinin safta duruşuna, piyade birliğinin tüfek çatışına, askeri fabrikada fişek yapımına kadar çok sayıda fotoğraf yer aldı.
Genelkurmay Başkanlığı, Zafer Haftası ve Büyük Taarruz'un 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'na ilişkin az bilinen fotoğrafları Anadolu Ajansıyla paylaştı. Albümde, Atatürk'ün Çay'da konuşlu 1’inci Ordu Karargahı'nda askeri bandoyla karşılanmasından, Büyük Taarruz sabahı Kocatepe'de gözetleme yerine çıkışına, 1'inci Ordu Sancağı'nın yanında görüntülenmesinden bir süvari birliğinin safta duruşuna, piyade birliğinin tüfek çatışına, askeri fabrikada fişek yapımına kadar çok sayıda fotoğraf yer aldı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.