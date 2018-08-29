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    Haberler >Gündem>Genelkurmay paylaştı... Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları

    Genelkurmay paylaştı... Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları

    Genelkurmay Başkanlığı, Zafer Haftası ve Büyük Taarruz'un 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'na ilişkin az bilinen fotoğrafları Anadolu Ajansıyla paylaştı. Albümde, Atatürk'ün Çay'da konuşlu 1’inci Ordu Karargahı'nda askeri bandoyla karşılanmasından, Büyük Taarruz sabahı Kocatepe'de gözetleme yerine çıkışına, 1'inci Ordu Sancağı'nın yanında görüntülenmesinden bir süvari birliğinin safta duruşuna, piyade birliğinin tüfek çatışına, askeri fabrikada fişek yapımına kadar çok sayıda fotoğraf yer aldı.

    AA
    29.08.2018 - 11:28 | Son Güncelleme:
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    Genelkurmay paylaştı... Atatürkün az bilinen fotoğraflarıNext

    Genelkurmay Başkanlığı, Zafer Haftası ve Büyük Taarruz'un 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'na ilişkin az bilinen fotoğrafları Anadolu Ajansıyla paylaştı. Albümde, Atatürk'ün Çay'da konuşlu 1’inci Ordu Karargahı'nda askeri bandoyla karşılanmasından, Büyük Taarruz sabahı Kocatepe'de gözetleme yerine çıkışına, 1'inci Ordu Sancağı'nın yanında görüntülenmesinden bir süvari birliğinin safta duruşuna, piyade birliğinin tüfek çatışına, askeri fabrikada fişek yapımına kadar çok sayıda fotoğraf yer aldı.

    Etiketler: 30 Ağustos , Zafer Bayramı , son dakika

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